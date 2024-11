Casal é morto a tiros e dois menores são apreendidos por duplo homicídio na Bahia

Um casal foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (1°) em Feira de Santana. Dois menores foram apreendidos acusados no crime. À polícia, eles confessaram o duplo homicídio e disseram que o fato seria uma retaliação de uma facção criminosa, ordenada por um chefe, contra outra rival.

A morte de um adolescente, identificado como Davi Ferreira do Rosário, de 14 anos, na madrugada da quinta (31) teria motivado o duplo homicídio. As vítimas foram identificadas como Jeemerson da Silva Souto, de 28 anos; e Raama Oliveira Ribeiro, de 26.

Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o crime ocorreu por volta das 23h em uma residência na Rua Palmeiras, no bairro Asa Branca. Os menores teriam cometido o crime com a participação de mais dez pessoas, que ainda não foram localizadas. Após matar o casal, o grupo ainda levou os celulares das vítimas e duas motos.