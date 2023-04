Casal é preso com 2,4 mil porções de crack e cocaína na Estrada Velha do Aeroporto

Um casal que escondia 2,4 mil porções de cocaína e crack em um condomínio na Avenida Aliomar Baleeiro, na Estrada Velha do Aeroporto, foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (26). As equipes da Rondesp Central chegaram ao local após denúncia anônima.

Segundo a polícia, os criminosos, que pertencem a uma facção, tentaram correr, mas foram cercados e detidos.

Com o casal também foram encontrados meio quilo de maconha, carregadores para armas automáticas, munições, duas balanças, três celulares e cadernos com a contabilidade do comércio de entorpecentes.

Os criminosos e os materiais foram apresentados na Central de Flagrantes da Polícia Civil.