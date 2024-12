Casal é preso em flagrante com 20 porções de maconha e dinheiro no sudoeste baiano

Uma guarnição da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prendeu um casal em flagrante com dinheiro em espécie e uma grande quantidade de maconha. Os dois serão acusados por tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro Pedro Cruz, em Caetité, no sudoeste baiano, na noite deste domingo (22), por volta das 21h.

Em meio a uma ronda em um local conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes, os policiais abordaram dois indivíduos em atitude suspeita em frente a uma residência. Ao perceber a presença da polícia, um dos suspeitos fugiu. O outro, que permaneceu no local, foi abordado e com ele foram encontradas porções de cocaína.

Segundo o Achei sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, os policiais localizaram um prato com mais cocaína, duas balanças de precisão, diversas embalagens para acondicionar a droga, 20 porções de maconha prontas para venda, um caderno com anotações do tráfico, R$ 1.191,00 em espécie, uma máquina de cartão, dois celulares e uma motocicleta com placa e chassi adulterados.

Uma mulher que estava na casa assumiu a propriedade da droga encontrada. O casal e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia Territorial de Guanambi para as medidas cabíveis.