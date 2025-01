Casal é preso em flagrante com drogas e munições em Carinhanha

Em meio a uma ronda, policiais da 38ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam um casal em flagrante por tráfico de drogas na zona rural de Carinhanha, na última quinta-feira (02). Os dois estavam com drogas e munições de armamento.

As rondas ocorreram no local chamado de Pequizeiro, a guarnição abordou um indivíduo em atitude suspeita. Após uma busca pessoal, foram encontradas drogas. A companheira do suspeito também estava em posse de entorpecentes. Diante dos fatos, o casal informou haver mais drogas em sua residência.

Na casa, os policiais encontraram uma variedade de drogas, além de munições de arma de fogo. Diante do flagrante, o casal e o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia de Guanambi para as medidas cabíveis.

Material apreendido:

5 munições calibre.380

4 munições calibre.22

27 pinos para acondicionamento de cocaína

1 pino contendo substância análoga à cocaína

1 pedra grande de substância análoga a crack

6 porções de substância análoga à maconha pronta para venda

4 pedaços pequenos de substância análoga à maconha

2 pedaços grandes de substância análoga à maconha

Meio tablete de substância análoga à maconha

Material para acondicionamento de drogas (sacos plásticos)