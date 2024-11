Casal é preso no RS ao tentar fugir para o Uruguai com R$ 1 milhão furtado do Banco do Brasil

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na manhã desta segunda-feira (18) um casal que tentava escapar para o Uruguai com a quantia de R$ 1 milhão, supostamente furtada do Banco do Brasil. O homem, que é funcionário da instituição, teria cometido o crime na agência onde trabalha, e ambos são originários do Espírito Santo. A abordagem ocorreu na BR-158, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, após os policiais receberem informações sobre a fuga do casal. Durante a fiscalização, foram encontrados diversos maços de dinheiro, incluindo reais, dólares e euros, escondidos em malas e no compartimento do estepe do veículo, um Jeep Renegade. Alguns dos maços estavam ainda lacrados em embalagens da Casa da Moeda. O homem, de 43 anos, e a mulher, de 29, foram detidos e o montante apreendido será devolvido ao Banco do Brasil.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA