Casal é preso por receptar celulares e chantagear vítimas com divulgação de fotos íntimas

Um casal, de 36 e 37 anos, foi preso pela Polícia Civil do Paraná por receptar celulares e invadir o sistema do aparelho para divulgar fotos íntimas da vitimas. De acordo com as investigações da corporação, o casal chantageava as vítimas com a possibilidade de divulgar as imagens. A ação que culminou com prisão de ambos foi realizada na manhã desta segunda-feira, 25, em Tatuquara, em Curitiba, capital paranaense. Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência dos suspeitos e apreenderam 40 celulares, seis computadores, dois tablets, três máquinas de cartão de crédito e um aparelho DVR. Segundo o delegado José Barreto, as investigações começaram após o casal receptar o celular de uma vítima de 22 anos. Ambos passaram a fazer ameaças on-line para desbloquear o aparelho. “Com o desbloqueio do celular, as redes sociais da vítima foram invadidas e fotos de nudez compartilhadas. Após diligências, verificamos que o casal era responsável por receptar o celular e cometer outros crimes”, explica o delegado. O casal foi encaminhado ao Núcleo de Combate ao Cibercrimes da PCPR em Curitiba para os procedimentos cabíveis. Os nomes não foram divulgados pela corporação.

