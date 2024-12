Casal é preso por tráfico de drogas e posse ilegal de armas em Feira de Santana

Um casal foi preso em flagrante nesta quinta-feira (12), suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo, em uma operação realizada no condomínio Flor do Mandacaru, no bairro Nova Esperança, em Feira de Santana.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e contou com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido com base em uma denúncia anônima. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Civil, o imóvel servia como ponto de armazenagem e distribuição de drogas na região. “A medida foi fruto de uma investigação realizada nesta unidade especializada, quando os investigadores identificaram que o imóvel vinha sendo utilizado como ponto de armazenamento e distribuição de drogas naquela região”, afirmou o delegado Deivid Lopes, titular da DTE.

O homem, de 25 anos, já tinha sido preso em 2019 pelo mesmo crime, enquanto a mulher, de 24 anos, não possuía antecedentes criminais. Nenhum dos dois teve a identidade revelada. Segundo o delegado, além de se envolverem no tráfico, os suspeitos utilizavam as armas para intimidar moradores e impedir que denúncias fossem feitas às autoridades.

Os materiais apreendidos durante a operação serão encaminhados para perícia, e o casal permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar possíveis cúmplices ou outras pessoas ligadas à atividade criminosa.