Casal mineiro presta auxílio a moradores atingidos pelas enchentes no RS

Em meio às adversidades causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, a cidade de Canoas se destaca como uma das mais afetadas. No entanto, é justamente nesse cenário de desolação que histórias de solidariedade e apoio comunitário emergem. Uma dessas histórias é a de um casal mineiro que, movido pela compaixão, decidiu prestar auxílio aos moradores afetados pelas inundações, transformando um ônibus em um centro de apoio móvel repleto de mantimentos e recursos. Elaine e Danilo concederam uma entrevista ao Jornal da Manhã desta quinta-feira (16) para explicarem sobre a estrutura que montaram.

A família foi tocada pela situação durante uma visita prévia à região. Decididos a fazer a diferença, retornaram com um motorhome adaptado, oferecendo desde alimentação quente, como sopa e canjica, até roupas para aqueles que perderam tudo nas enchentes. “Escolhemos voltar com o motorhome para dar um acolhimento melhor para os voluntários que estão na água, está muito frio. Nós oferecemos sopa, caldo, comida, café e um abraço”, compartilhou Elaine. Além do suporte material, o casal e os voluntários que se juntaram a eles criaram um ambiente acolhedor dentro do transporte, com aquecimento e espaço para as pessoas se recuperarem do frio e da hipotermia. A operação de ajuda começa cedo, às 6h30, e se estende ao longo do dia. O compromisso do casal com a missão de auxílio é de tempo indeterminado.”Nós não temos data para voltar, enquanto tivermos utilidade, vamos ficar”, afirmou Danilo.