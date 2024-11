Casal morre e filho de 7 anos fica ferido após atropelamento no Ceará

Um casal morreu, neste domingo (10), após ser atropelado enquanto caminhava em direção a uma igreja evangélica, no bairro Capuan, em Caucaia, Fortaleza (CE). Junto ao casal estava o filho de 7 anos que ficou ferido após o ocorrido.

“Irmão Cleiton, servo de Deus obreiro zeloso sempre dedicado a servir e cuidar da igreja e da família e irmã Dalvinha professora da EBD com carinho ensinada os pequenos. Um casal dedicado à obra do senhor. E deixamos as nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável”, lamentou a igreja.

Não há informações sobre o estado de saúde do menino de 7 anos. O motorista do veículo foi detido pela polícia.