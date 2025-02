Casal morre na BR-166 em acidente envolvendo moto, cavalo e caminhão

Um casal morreu na madrugada deste sábado (8) em um acidente envolvendo uma motocicleta, um caminhão e um cavalo na região da BR-116 Sul, trecho do município de Santo Estevão, que fica a cerca de 40 km de Feira de Santana. As informações são do Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Quécia da Silva Conceição, de 28 anos, e Raimilson Araújo Cardoso, de 30 anos.

Segundo apuração da reportagem do Acorda Cidade, Raimilson pilotava uma moto modelo Honda Pop 110, com a esposa na garupa, quando colidiu com um cavalo e perdeu o controle do veículo. Após caírem na pista, Quécia foi atropelada por um caminhão e morreu no local.

Já Ramilson, marido da vítima, ficou ferido e foi socorrido pela ViaBahia para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, mas não resistiu aos ferimentos. O casal estava indo para casa, no município de Antônio Cardoso. Quécia trabalhava em Santo Estêvão.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia no local e fazer a remoção dos corpos. O caso foi registrado na 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, em Feira de Santana.