Casal prancheta: polícia prende faccionados envolvidos em morte brutal

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (Ficco), deflagrou, em João Pessoa (PB), a Operação Galáxia com o objetivo de investigar a ação de um casal com forte poder de liderança e gestão em uma organização criminosa com atuação no Rio Grande do Norte. A ação ocorreu no último sábado (25/1).

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e um de busca e apreensão em desfavor dos dois indiciados. Eles participavam da gestão financeira, logística, cadastramento dos integrantes e ocupavam postos importantes nos quadros da facção.

A investigação revelou, ainda, que um dos investigados foi coautor de um homicídio e esquartejamento de um adolescente, ocorrido em de novembro de 2023 no município de São Gonçalo do Amarante (RN). O crime foi motivado pela guerra entre facções criminosas.