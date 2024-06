Casal Tabata e João Campos participam de Meia Maratona do Rio

Deputada e prefeito de Recife comemoraram momento em seus perfis no Instagram; evento é uma das principais corridas de rua do Brasil

“O sentimento de cruzar a linha de chegada e de se superar é único. Muito feliz e orgulhosa” escreveu a deputada em seu perfil no Instagram Reprodução/ Instagram @tabataamaralsp – 1º.jun.2024

PODER360 1.jun.2024 (sábado) – 14h26



A deputada e pré-candidata a prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB), participou neste sábado (1º.jun.2024) da Meia Maratona do Rio de Janeiro. Seu namorado, o prefeito de Recife, João Campos (PSB), também participou da corrida.

Em seu perfil no Instagram, a deputada comemorou o momento: “Minha primeira meia maratona! 21km é mais do que a distância entre a minha Vila Missionária e o centro de SP. Até então, meu máximo era 15km (da São Silvestre) e foi muito emocionante bater mais um recorde”, escreveu Tabata.

Em campanha, a deputada afirmou que participar da Meia Maratona do Rio a motivou para “trabalhar para que a população tenha acesso a espaços verdes, caminháveis e que estimulem a prática de atividade física”.

A Meia Maratona do Rio é uma das principais corridas de rua do Brasil. O percurso teve início no Jardim de Alah com chegada no Aterro do Flamengo. No domingo (2.jun), será realizada a maratona (42km), a partir das 5h.

Para quem quiser acompanhar, a corrida será transmitida na ESPN e na Star+