Casal vítima de acidente na BR-116 é enterrado sob forte comoção em Itiruçu

Vítimas do acidente na BR-116 que matou 41 pessoas, os corpos do casal Alexandre dos Santos e Soraya dos Santos Guedes foram enterrados nesta quarta-feira (25) em Itiruçu, no Vale do Jiquiriçá.

Eles estavam a bordo do ônibus que havia saído de São Paulo com destino à Bahia, quando colidiram com um veículo de carga ia do Ceará para o Espírito Santo e um carro de passeio no último sábado (21).

Os corpos chegaram em Itiruçu por volta das 11h e o velório durou cerca de uma hora em uma quadra poliesportiva na Praça das 7 Portas. Familiares e amigos compareceram para dar adeus a Alexandre e Soraya, e em seguida saíram em cortejo fúnebre pelas ruas centrais da cidade em direção ao Cemitério Municipal.

Alexandre e Soraya. Foto: Reprodução / Redes sociais

De acordo com informações do Blog Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, Alexandre morava em São Paulo há 10 anos e durante todo esse tempo ainda não tinha retornado à terra natal. Já Soraya havia estado na cidade baiana há pouco tempo para visitar os três filhos, frutos do seu primeiro relacionamento.