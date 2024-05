Casamento de filha de Ciro Nogueira reúne de Lira a irmãos Batista

Políticos e empresários participaram de festa para 1.000 convidados na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, em SP, neste sábado (25.mai)

O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (dir.), levou sua filha Eliane Nogueira (esq.) ao altar reprodução/Instagram @iracemaportella – 25.mai.2024

A festa de casamento da médica ginecologista Eliane Nogueira e do médico cardiologista Pedro Henrique Brito contou com a presença de congressistas, autoridades e empresários neste sábado (25.mai.2024). Eliane é filha do presidente do PP (Partido Progressistas), o senador Ciro Nogueira (PI).

Eis os deputados presentes:

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), deputado federal; Atila Lins (PSD-AM), deputado federal; Arthur Lira (PP-AL), deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados; Doutor Luizinho (PP-RJ), deputado federal líder do PP na Câmara; Dudu da Fonte (PP-PE), deputado federal; Elmar Nascimento (União Brasil-BA), deputado federal e líder do União Brasil na Câmara; Hugo Motta (Republicanos-PB), deputado federal; Isnaldo Bulhões (MDB-AL), deputado federal; Julio Arcoverde (PP-PI), deputado federal e presidente da CMO (Comissão Mista de Orçamento); Marcos Pereira (Republicanos-SP), presidente do Republicanos. Eis outras autoridades e convidados:

Antônio Rueda, presidente do União Brasil; Bruno Dantas, presidente do TCU (Tribunal de Contas da União); Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás; Iris Abravanel, mulher de Silvio Santos; Patrícia Abravanel, apresentadora do SBT e filha de Silvio Santos; Roberto Kalil Filho, médico. Eis alguns dos empresários presentes:

Joesley Batista, empresário da JBS; Carlos Jereissati, empresário do Grupo Jereissati que controla o shopping Iguatemi; Fabio Faria, diretor do BTG e ex-deputado e ex-ministro das Comunicações do governo Bolsonaro; João Camargo, presidente do conselho da Esfera Brasil e presidente executivo do conselho da CNN Brasil; Wesley Batista, empresário da JBS. O evento para cerca de 1.000 pessoas foi realizado na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, em São Paulo, e teve um show do cantor Wesley Safadão. O casamento foi em uma cerimônia religiosa na igreja São Pedro e São Paulo para um grupo menor de convidados, na 4ª feira (22.mai).

PATRÍCIA ABRAVANEL E “WEED” Ao postar fotos com o vestido que estava usando para ir ao casamento, a apresentadora do SBT Patrícia Abravanel (filha de Silvio Santos e mulher do ex-deputado e ex-ministro Fábio Faria) escreveu “weeding time”, em inglês, possivelmente querendo dizer “hora do casamento”.

Em inglês, entretanto, o certo é “wedding time”. Ao usar “weeding time”, de maneira inadvertida, fez uma alusão à palavra “weed”, que é a gíria em inglês para cannabis –e a expressão poderia ser traduzida como “hora da maconha”.

O ex-ministro das Comunicações do governo Bolsonaro Fabio Faria (dir.) e sua mulher Patrícia Abravanel (esq.), apresentadora do SBT

A apresentadora do STB Patrícia Abravanel usou um vestido amarelo da marca Rabanne

Patrícia Abravanel compartilhou um vídeo se arrumando antes do casamento Veja outras fotos da festa de casamento:

Eliane Nogueira (esq.) e senador Ciro Nogueira (dir.) na tradicional entrada da noiva

O presidente do PP, Ciro Nogueira, levou sua filha Eliane Nogueira ao altar