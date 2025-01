Casamentos Cruzados: Will Ferrell quase lutou com um jacaré em comédia do Prime Video

A nova comédia Casamentos Cruzados, estrelada por Reese Witherspoon e Will Ferrell, já está disponível no Prime Video e promete arrancar risadas com sua história caótica de dois casamentos marcados para o mesmo dia e local.

Durante a entrevista coletiva de lançamento, com participação do Olhar Digital, os protagonistas e o diretor Nicholas Stoller compartilharam detalhes sobre os bastidores do filme, a química entre o elenco e até uma história inusitada envolvendo um jacaré no set.

A química inesperada entre Reese Witherspoon e Will Ferrell

Apesar de nunca terem trabalhado juntos em um filme, Reese Witherspoon e Will Ferrell já haviam se encontrado antes, quando Reese foi apresentadora do programa da TV americana Saturday Night Live. No entanto, eles afirmaram que a dinâmica entre os dois se desenvolveu de forma natural desde o primeiro dia de filmagens.

“Desde o primeiro teste de câmera, eu olhei para o lado e pensei: ‘Isso é um sonho! Estou trabalhando com Will Ferrell!’”, contou Reese. Ferrell respondeu com bom humor: “E eu estava trabalhando com Tracy Flick! Uma das maiores personagens de todos os tempos.” Tracy Flick é a icônica personagem de Witherspoon no filme Eleição (1999).

Margot (Reese Witherspoon) e Jim (Will Ferrell) em Casamentos Cruzados (Imagem: Glen Wilson/Prime Video)

Improviso e caos no set

Embora o filme tenha um roteiro bem definido, o diretor Nicholas Stoller revelou que sempre deixa espaço para a improvisação. “Eu uso o improviso para deixar a cena mais natural e real. Muitas vezes, as melhores reações vêm quando alguém diz algo inesperado”, revelou o diretor.

Ferrell acrescentou que essa liberdade ajudou a criar momentos hilários e brincou que as gravações seguiam um ciclo: “Segunda e terça são difíceis. Quarta melhora. Sexta-feira é quando a gente realmente se diverte porque sabe que a semana está acabando”.

O dia em que Will Ferrell quase lutou com um jacaré

Uma das cenas mais surreais do filme envolve Ferrell enfrentando um jacaré. Stoller, que cresceu em Miami, explicou que a ideia veio de suas experiências de infância. Ele explicou que na Flórida, é comum alguém te dizer para não sair, por ter um jacaré no quintal. O mais curioso é que a equipe considerou usar um jacaré de verdade para a cena.

Witherspoon contou que chegaram a mostrar um vídeo de um homem segurando um jacaré domesticado, garantindo que ele era “super calmo” e que Ferrell poderia segurá-lo. “Mas Nick falou: ‘Vocês estão loucos?’”, lembrou a atriz, rindo. No final, o animal foi substituído por um animatrônico, para alívio de todos.

Elenco coadjuvante roubando a cena

Além da dupla principal, o filme conta com um elenco de apoio que traz ainda mais humor à história, incluindo Rory Scoville, Geraldine Viswanathan e Jimmy Tatro. Stoller destacou que muitos dos atores foram escolhidos após a primeira leitura do roteiro. “Desde a leitura inicial, sabíamos que precisávamos manter esse elenco. Todos trouxeram algo único para seus personagens.”

Casamentos Cruzados foge dos clichês das comédias românticas

Quando questionados sobre o que torna Casamentos Cruzados diferente de outras comédias românticas, Ferrell destacou o equilíbrio entre humor e emoção. “Eu acho que é difícil construir um nível de caos que o filme alcança de um jeito que é apenas engraçado e orgânico. E o Nick fez um trabalho tão bom com isso.”

O diretor Nicholas Stoller ao lado de Reese Witherspoon nos bastidores de Casamentos Cruzados. (Imagem: Glen Wilson/Prime Video)

Witherspoon complementou dizendo que a história traz um lado emocional forte e que muitas pessoas vão se identificar com os personagens, seja como o ‘ovelha negra’ da família ou como alguém que só quer que tudo saia perfeito.

Stoller citou suas influências e revelou que revê Harry & Sally todo ano. “Para mim, é a referência máxima para comédias românticas bem construídas.”

Casamentos Cruzados já está disponível no Prime Video

Com um elenco afiado, cenas hilárias e uma história cheia de reviravoltas, Casamentos Cruzados promete agradar quem busca uma comédia romântica divertida e diferente. A química entre Reese Witherspoon e Will Ferrell, aliada à direção ágil de Nicholas Stoller, fazem do filme uma opção imperdível para quem quer dar boas risadas.

O filme está disponível no catálogo do streaming da Amazon, o Prime Video.

