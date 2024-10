Casas André Luiz promove inclusão e conscientização no Dia das Crianças

No Brasil, comemora-se o dia das crianças em 12 de outubro. A data foi estabelecida em 1924, apenas anos mais tarde ficou popularizada. Na tradição brasileira, é um momento de festejar e mostrar para as nossas crianças o quanto elas devem se divertir, brincar e realmente ser criança. Mas, quando pensamos nestes seres em evolução, pensamos em suas diferenças? Sociais, físicas e intelectuais? E como sociedade, estamos cuidando e assegurando seus direitos, dispostos inclusive no ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente? Na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, encontra-se dados que “há pelo menos 93 milhões de crianças com deficiência no mundo. De acordo com dados do IBGE de 2010, o Brasil tem cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência. Destas, 3.905.235 são crianças de 0 a 14 anos e, com deficiência intelectual, também nessa faixa etária, são 391.266 crianças”. E é pensando nessas crianças, e em todas as pessoas que carregam consigo o aspecto de deficiência intelectual, que a Casas André Luiz acolhe e atende com uma equipe multifuncional essa população, assegurando o direito à vida e à saúde.

Por meio do Ambulatório de Deficiências – CER II, situado em Guarulhos, a Casas André Luiz desempenha um papel fundamental nesse contexto, oferecendo atendimento especializado e promovendo a reabilitação física e intelectual para pacientes da infância e adolescência. O ambulatório proporciona uma gama de serviços que incluem fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, médicos e diversas outras especialidades. O objetivo é garantir um acompanhamento integral, levando em conta a singularidade de cada paciente, a fim de promover a reabilitação e a inclusão social. Por mês, atende em média 1.200 pacientes.

A instituição também oferece um ambiente acolhedor e tratamentos humanizados com iniciativas recreativas que incentivam a emancipação e a vivência plena da infância. O atendimento odontológico, por exemplo, é uma referência no cuidado infantil, com abordagens lúdicas e humanizadas que proporcionam conforto e segurança às crianças e suas famílias.

Para o presidente da Casas André Luiz, Armando Marcos Scarpino, a data é um lembrete da importância do compromisso contínuo com a inclusão e a qualidade de vida das pessoas com deficiência. “Nosso trabalho é baseado na crença de que cada indivíduo, independente de suas limitações, deve ter a oportunidade de desenvolver seu potencial e viver com dignidade. O Dia das Crianças é ocasião para reforçar nossa missão de oferecer cuidados especializados, promover a reabilitação e garantir que todos, especialmente as crianças, tenham a chance de viver uma vida plena e significativa.”

As iniciativas da Casas André Luiz são um exemplo do impacto positivo que o cuidado especializado e o apoio contínuo podem ter na vida das crianças com deficiência, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e acolhedora para todos.

Para aqueles que desejam colaborar com a Casas André Luiz, há diversas formas de contribuir, seja por meio de doações, tornando-se voluntário, ou participando de campanhas e eventos promovidos pela instituição. Mais informações sobre como ajudar podem ser encontradas no site oficial da Casas André Luiz (www.casasandreluiz.org.br) ou entrando em contato diretamente com a instituição. Sua contribuição pode fazer toda a diferença na vida daqueles que mais precisam.

Sobre Casas André Luiz:

A Casas André Luiz atua há 75 anos em prol da causa da pessoa com deficiência no Brasil. A instituição oferece atendimento médico especializado para cada particularidade, assistência social, educação física, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia e terapia ocupacional, além de medicação, vestimenta e alimentação para todos os pacientes institucionalizados.

Atendemos mais de 1.700 pessoas com deficiências, sendo 520 acolhidas na Unidade de Longa Permanência e 1.200 no Ambulatório de Deficiências. Nosso compromisso é proteger integralmente estas pessoas, garantindo a manutenção das habilidades desenvolvidas em prolongados e persistentes trabalhos terapêuticos.

Toda contribuição é bem-vinda, e a Casas André Luiz oferece múltiplos canais e diferentes plataformas para fazer com que o atendimento ao doador aconteça de maneira rápida, simples e direta.

A Casas André Luiz é reconhecida pelo Instituto Doar e Rede Filantropia com o prêmio Melhores ONGs por ser referência no atendimento às pessoas com deficiência intelectual e física; e recebeu o Selo Doar, que a certificou com conceito A+ de padrão de Gestão e Transparência.

Links Casas André Luiz:

Site Oficial

Instagram