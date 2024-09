Caso Anic: corpo é encontrado concretado na casa do ex-amante

Restos mortais que seriam da advogada Anic Herdy, desaparecida desde fevereiro, após ter sido sequestrada pelo ex-amante Lourival Fatica, foram encontrados concretados na casa dele, em Teresópolis, no estado do Rio.

Lourival confessou que matou e enterrou o corpo da mulher na garagem da casa, na Rua Alberto Sabin. Agentes da 105ª DP (Petrópolis) foram ao local e encontraram o corpo em estágio avançado de decomposição, com um torniquete no pescoço e enrolado em plástico-bolha.

1 de 4

Anic Herdy e Lourival Fadiga

Reprodução

2 de 4

Lourival Correa Netto Fadiga é suspeito de sequestrar Anic

3 de 4

Anic Peixoto Herdy, advogada desaparecida na região serrana do Rio de Janeiro

Arquivo pessoal

4 de 4

Advogada desaparecida na região serrana do Rio de Janeiro

Reprodução/Redes Sociais

Um exame de DNA deve ser realizado para comprovar se os restos mortais são de Anic Herdy.

A operação na residência de Lourival ocorreu no mesmo dia do depoimento dele, na 2ª Vara Criminal de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, onde ele deu as informações.

Durante a busca ao endereço indicado pelo homem, foi necessário o uso de uma britadeira para escavar o local. O corpo esta a cerca de 1 metro de profundidade.

Por meio da defesa, Lourival confessou que matou Anic com um soco na traqueia em um motel. Ele disse que, depois disso, levou o corpo no carro, o enterrou em um buraco e jogou concreto em cima. Ele também disse ter matado Anic a mando do marido dela, Benjamin. A defesa de Benjamin nega as acusações.

O advogado João Vitor Ramos, que representa o viúvo, alegou que a nova versão apresentada por Lourival “se trata de mais um ato de desespero e de crueldade” e que tanto ele quanto seus procuradores serão processados.

A delegada que coordenou as investigações, Cristiana Onorato Miguel, disse ao g1 e à TV Globo que nada foi encontrado contra o marido de Anic.

“Ao contrário do telefone do Lourival, que foi totalmente apagado por ele, o telefone do Benjamim foi periciado e vasculhado de ponta a ponta. Nenhum indício nesse sentido foi encontrado”, detalhou.

Morte encomendada Em depoimento, Lourival revelou que o crime começou a ser planejado em janeiro, um mês antes do desaparecimento de Anic. Segundo ele, a vítima está morta desde então, e o sequestro dela foi uma invenção. “Benjamin determinou a morte desde o mês de janeiro, e o sequestro foi uma forma de encobrir esse crime”, afirmou a advogada do ex-amante, Flávia Froes.

“Todo o plano foi forjado por ambos, e só não deu certo porque a filha de Benjamin gravou uma conversa dela com Benjamin e Lourival em que ela estranha o crime”, prosseguiu.

Ainda segundo Flávia, “durante todo o período do falso sequestro, Benjamin e Lourival estiveram juntos. As antenas dos celulares de Lourival e Benjamin vão provar que ambos estavam no mesmo lugar e fizeram tudo juntos”, acusou.

“Lourival utilizou o telefone da Rebecca para se movimentar, e manda a mensagem de Guapimirim para Benjamin após o assassinato.”

A defesa de Lourival marcou uma coletiva de imprensa para a próxima sexta-feira (27/9) no Hotel B&B, em Copacabana, para prestar informações sobre o caso.