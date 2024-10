Caso Anic Herdy: assassino confesso participa de reconstituição da morte

A reconstituição da morte da advogada Anic Herdy trouxe à tona detalhes perturbadores que chocaram a comunidade local. O assassino confesso, Lorival Fadiga, afirmou ter agido sob as ordens do marido da vítima, Benjamim Herdy, de 68 anos, que nega categoricamente as acusações. A polícia do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar a veracidade dessa alegação. A reconstituição, agora chamada de produção simulada, ocorreu em Petrópolis, na região serrana do Estado, e revelou a frieza e morbidez nos relatos de Fadiga, conhecido como “Gordo”.

Durante a reconstituição, Fadiga detalhou como levou Anic a um motel, onde a imobilizou com uma venda nos olhos e algemas. Em seguida, desferiu um golpe na nuca da advogada, que resultou em sangramento. Ele tentou estancar o sangramento com um lacre antes de executar o crime. O corpo de Anic foi emparedado e concretado em uma obra na casa de Fadiga em Petrópolis. A polícia agora aguarda a confirmação desses detalhes pela perícia técnica. Um laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli deve ser divulgado em até 30 dias, o que poderá trazer novas revelações sobre o caso.

Enquanto isso, a investigação continua a se desenrolar, com a polícia buscando evidências que possam corroborar ou refutar as alegações de Fadiga. A comunidade de Petrópolis está em estado de choque, com muitos moradores expressando sua incredulidade diante da brutalidade do crime. A mídia local tem acompanhado de perto o caso, destacando a complexidade das relações entre os envolvidos e a necessidade de uma investigação minuciosa para garantir que a justiça seja feita.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA