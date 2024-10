Caso Anic Herdy: Polícia fará reprodução simulada da morte de advogada

A Polícia Civil do Rio de Janeiro marcou para esta quarta-feira (23) a reprodução simulada dos últimos momentos da advogada Anic Herdy, cujo corpo foi encontrado em setembro, quase sete meses após seu desaparecimento em Petrópolis. Este caso, que ganhou ampla repercussão, envolve Lourival Fadiga, conhecido como Gordo, que confessou ter assassinado a advogada de 55 anos em um motel na região serrana do estado. A reconstituição ocorrerá no local onde o corpo de Anic foi concretado, em um muro que passava por obras na casa de Fadiga.

Nas últimas horas, a polícia realizou diligências na residência de Fadiga, onde foram encontrados pertences que podem corroborar a versão apresentada por ele. Entre os itens recolhidos estão uma manta e um lençol, nos quais o corpo da advogada teria sido enrolado. Esses materiais agora fundamentam as investigações da Polícia Civil, que pretende oferecer denúncia contra o assassino confesso. A investigação, no entanto, tomou um novo rumo após a confissão de Fadiga, que alegou que o marido da advogada, Benjamim Herdy, um idoso de mais de 70 anos, teria sido o mandante do crime.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA