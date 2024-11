Caso Anic: MPRJ denuncia quatro pessoas por envolvimento no crime

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou denúncia contra os acusados de envolvimento no assassinato da advogada Anic Peixoto Herdy.

O órgão ministerial, em aditamento a uma denúncia anterior, denunciou Lourival Correa Netto Fadiga, amante de Anic; e os filhos dele, Henrique Vieira Fadiga, Maria Luiza Vieira Fadiga; além da amante dele, Rebecca Azevedo dos Santos.

Os denunciados teriam participado do plano criminoso visando a morte e ocultação do cadáver da advogada, bem como a obtenção de vantagem ilícita, consistente em R$ 4,6 milhões mediante extorsão de seu marido.

As investigações apontaram que Anic foi morta em um motel, mediante asfixia feita com um abraçadeira apertada no pescoço da vítima. Ela teria sido atraída para o local por Lourival, que também teria escondido em um corpo em uma falsa sapata de construção no interior da garagem de sua casa em Teresópolis.

Em audiência realizada em setembro, Lourival, que já era réu pelo crime, revelou o local onde o corpo da vítima foi ocultado.

O MP considerou que o crime ocorreu por motivo torpe, para extorquir o marido Benjamin Herdy fazendo-o acreditar que Anic ainda estaria viva. Após o pagamento do suposto resgate, ela não foi libertada.

O Ministério Público considerou que as prova dos autos demonstra que ela tinha plena ciência e contribuiu para a execução do crime planejado e idealizado pelo pai, assim como os demais denunciados.”

Lourival Correa Netto Fadiga era uma pessoa que se aproximou da família há aproximadamente três anos e ganhou a confiança de Benjamin, seus familiares e empregados, especialmente

porque sempre se apresentou como policial federal, sem o ser.

Em nota, a defesa de Lourival frisou que o pedido desde o “começo foi no sentido de se reconhecer que se tratava de crime de homicídio qualificado e não de extorsão mediante sequestro, nesse sentido o aditamento em relação à Lourival atende ao que a defesa esperava”.