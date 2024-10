Caso Arlindo Cruz: Kauan Felipe se pronuncia sobre suposta fraude

A coluna Fábia Oliveira trouxe nesta segunda-feira (28/10) novos desdobramentos do caso envolvendo os bens do cantor Arlindo Cruz. Uma testemunha afirma que a procuração assinada por Babi Cruz e Arlindinho, esposa e filho do sambista, é fraudulenta. Após a repercussão do caso, Kauan Felipe Cruz, que também é filho do artista, se posicionou.

Em entrevista, Marcielle Bagetti Treptow, ex-mulher do advogado Henrique de Lossio Seiblitz, afirmou que a procuração é fruto de “facilidades” no cartório em que foi registrada, no Rio de Janeiro. Ambos aparecem como testemunhas no caso, mas Marcielle garante que não assinou o documento.

Marcielle concedeu uma entrevista à Record neste domingo (27/10) e afirmou que, depois da reportagem, foi procurada por Kauan Felipe Cruz. “O Kauan me procurou depois da matéria. Ele falou que vai tomar as medidas cabíveis com o advogado dele, vai entrar com queixa-crime, pediu que eu fosse testemunha dele”, disse.

Em contato com a coluna, Kauan disse que vai se aprofundar sobre o assunto antes de tomar qualquer decisão. “Fiquei sabendo da procuração, mas precisamos ter cautela quanto a veracidade do documento. Já encaminhei para meu advogado, mas qualquer encaminhamento será após eu conversar com o Arlindinho para me aprofundar sobre o assunto e a necessidade do documento”, afirmou.

Polêmica

No último dia 19, a coluna revelou que a procuração assinada por Babi e Arlindinho é datada de 06 de abril de 2017, menos de um mês após o cantor sofrer um AVC hemorrágico. No documento, consta que Arlindo Cruz nomeou os dois como seus representantes. Na ocasião, porém, o artista estava internado, em coma, na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio.

Segundo Marcielle, o ex-marido tinha livre acesso ao cartório e levava documentos para casa. “Eu não assinei esse papel. Durante 10 anos de casados, o Henrique sempre teve facilidades com o cartório e levava muita coisa pra casa pra assinar. E por muitas vezes ele pedia que eu assinasse algumas coisas, mas eu não sei o que era, eu confiava. Era a confiança do casamento”, explicou.

Em nota, o 15º Ofício de Notas do Rio de Janeiro afirmou que, após diligências internas, constatou que a procuração em nome de Arlindo Cruz está “perfeita”. “Foi realizada análise do ato, restando comprovado que o ato está juridicamente perfeito, vez que cumpriu com todo os requisitos legais constante no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça — Parte Extrajudicial, vigente à época”, diz o texto.

Kauan Felipe Cruz, filho de Arlindo Cruz, já havia processado Babi Cruz por conta da curatela do sambista. Em julho do ano passado, os dois estiveram presentes em uma audiência que aconteceu no Fórum da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Alem de Kauan e Babi, estiveram presentes também Arlindinho e Flora Cruz, atualmente confinada em A Fazenda.

Kauan, que é filho do artista fora do casamento, se mostrou descontente com as responsabilidades assumidas pela empresária. Após o Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido pro Arlindo Cruz em 2017, Babi Cruz passou a ser a responsável por gerir a vida e os compromissos do cantor.