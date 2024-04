Caso do Porsche: Polícia Civil aciona Justiça para PM entregar câmeras

São Paulo – A Polícia Civil paulista acionou a Justiça para que a Polícia Militar (PM) entregue as imagens das câmeras corporais usadas pelos policiais que liberaram o dono do Porsche e a mãe dele do local do acidente que causou a morte de um motorista de aplicativo no fim de março, no Tatuapé, zona leste da capital paulista.

Segundo a investigação, o empresário Fernando Sastre Filho, de 24 anos, dirigia o veículo de luxo em alta velocidade quando bateu na traseira de um Renault Sandero, na Avenida Salim Farah Maluf, matando o motorista Ornaldo da Silva Viana, 52. Fernando deixou o local com o auxílio da mãe e aval dos PMs, sem prestar socorro.

Procurada pelo Metrópoles, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que as “imagens serão fornecidas, como de costume, para a análise da Polícia Civil”, e que “as investigações do caso seguem em andamento, sob segredo de Justiça”.

Na semana passada, o juiz Roberto Zanichelli Cintra, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), determinou que a Polícia Civil investigue “eventual responsabilidade criminal” dos PMs envolvidos na ocorrência. O delegado responsável pelo caso já disse que as imagens das câmeras corporais são importantes para a investigação.

Motorista chegou à delegacia na tarde desta segunda (1º/4) Reprodução

Fernando Sastre de Andrade Filho, acusado de homicídio após provocar um acidente com seu Porsche em alta velocidade Reprodução

Fernando Sastre de Andrade Filho, acusado de homicídio após provocar um acidente com seu Porsche em alta velocidade Reprodução

Empresário Fernando Sastre de Andrade Filho sai do 30º DP pela porta da frente Felipe Resk/Metrópoles

Acompanhado da mãe, o motorista se apresentou à delegacia Reprodução

Fernando Sastre de Andrade Filho estava desaparecido Reprodução

Dianteira de carro de luxo ficou completamente destruída Divulgação/Polícia Civil

Porsche em alta velocidade provocou morte de uma pessoa em acidente no Tatuapé Divulgação/Polícia Civil

Asfalto ficou com marcas de pneus após acidente, ocorrido em alta velocidade Divulgação/Polícia Civil

Carro da vítima teve a traseira destruída Divulgação/Polícia Civil

Motorista do Renault Sandero morreu durante atendimento hospitalar Divulgação/Polícia Civil

O acidente ocorre na madrugada do dia 31 de março. Além do motorista de aplicativo que morreu, o estudante Marcus Vinicius Machado Rocha, de 22 anos, que estava de carona no Porsche, sofreu ferimentos graves e passou por cirurgia. À polícia, ele disse que Fernando Sastre havia ingerido bebida alcóolica antes, contrariando o depoimento do dono do Porsche.

Na ocasião, PMs que atenderam a ocorrência decidiram liberar Fernando e a mãe dele, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, de 45, que havia se deslocado até lá para ajudar o filho, sob o argumento de que eles iriam ao hospital – o que não aconteceu.

Os policiais deixaram de fazer o teste de bafômetro em Fernando e não autuaram o empresário em flagrante. Mesmo com uma morte registrada, os agentes só apresentaram a ocorrência na delegacia cerca de 5 horas após o acidente. Os agentes já são alvo de investigação da própria PM.

Prisão negada A ordem do juiz Roberto Zanichelli Cintra, da 1ª Vara do Júri do TJSP, foi dada na mesma decisão em que ele negou o pedido de prisão preventiva de Fernando Filho. Antes, o pedido de prisão temporária contra o empresário também havia sido recusado. O magistrado decidiu impor fiança de R$ 500 mil e suspender a CNH do motorista.

Na ocasião, o juiz também determinou que o dono do Porsche e a mãe dele, que é suspeita de atrapalhar a investigação, entreguem seus celulares para a Polícia Civil. A quebra do sigilo dos dados, que podem ajudar a esclarecer o caso, já foi autorizada.

Em depoimento, Daniela afirmou que recebeu autorização dos PMs para sair do local do acidente, sem escolta, a fim de irem ao hospital. “Ocorre, porém, que ambos não cumpriram o prometido e acabaram desaparecendo”, registrou o juiz, na decisão.

Para o magistrado, as justificativas do sumiço, apresentadas pela mãe, seriam “pouco críveis”. “É inegável que os fatos subsequentes têm o potencial de alterar substancialmente a reconstrução processual da dinâmica fática”, disse.

Defesa Acompanhado de advogados, Fernando Sastre Filho só se apresentou na delegacia 38 horas após o acidente. Ele prestou depoimento e deixou o local pela porta da frente.

O empresário admitiu que dirigia “um pouco acima” da velocidade permitida, que é de até 50 km/h, e negou ter ingerido bebida alcoólica – versão que é contestada por vídeos e relatos de testemunhas colhidos pelos investigadores.

Fernando Sastre Filho já foi indiciado por homicídio com dolo eventual, lesão corporal e fuga do local do acidente.