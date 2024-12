Caso Liam Payne: mais dois funcionários de hotel argentino são acusados pela morte do cantor

Dois funcionários do hotel CasaSur Palermo, na Argentina, foram formalmente acusados pela morte de Liam Payne, que ocorreu em 16 de outubro, após o cantor cair da varanda de seu quarto. O juiz responsável pelo caso indiciou tanto o gerente do hotel quanto o recepcionista que fez a ligação para os serviços de emergência no dia do incidente, segundo a revista Rolling Stone. “Como há motivos suficientes para suspeitar que eles participaram do ato investigado, pedimos que as seguintes pessoas prestem uma declaração”, declarou o juiz.

WhatsApp Em um desdobramento do caso, em novembro, outras três pessoas haviam sido consideradas suspeitas pela tragédia envolvendo o ex-vocalista do One Direction. Entre eles, um suposto traficante de drogas, um outro funcionário do hotel que, segundo as investigações, pode ter fornecido cocaína, e uma pessoa próxima ao músico. Os cinco suspeitos deverão ser interrogados pela justiça argentina e caberá ao juiz decidir se serão punidos pela morte de Liam Payne.

*Reportagem produzida com auxílio de IA