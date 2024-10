Caso Marcus Grubert: Pais da vítima dizem que perdoam Heloisa Rosa e o marido

Em entrevista exclusiva ao Fuxico Gospel, Haline Sampaio e seu marido, Júnior, pais da criança que teria sido abusada por Marcus Grubert, expressaram seus sentimentos sobre o caso e compartilharam uma mensagem surpreendente: decidiram perdoar tanto Marcus quanto sua esposa, Heloísa Rosa.

Mesmo em meio ao sofrimento, Haline relatou que, diariamente, busca renovar o perdão para não carregar rancor. “Todos os dias eu levanto de manhã e eu renovo esse perdão… não quero carregar isso para mim”, afirmou. Apesar do perdão, ela ressaltou que espera que Marcus “pague pelo que fez” e que a justiça seja feita.

Júnior, por sua vez, compartilhou como lida com a situação e a complexidade do perdão. “Eu levanto com 20% do ódio, mas vou dormir com 100%”, confessou, destacando o desafio diário de controlar as emoções. Ele revelou ainda que evitar falar do assunto o ajuda a manter a calma, embora o caso tenha se tornado um assunto constante em suas vidas.

A declaração do casal trouxe uma perspectiva de resiliência e força, destacando a importância de seguir em frente sem deixar que a dor consuma a família. Para eles, o perdão é uma escolha diária que alivia o peso da situação, mas sem abrir mão da busca por justiça.

