Caso Marielle Franco: PF cumpre mandados de prisão contra ex-assessor de Domingos Brazão e ex-chefe da milícia da Muzema

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão na manhã desta quinta-feira (9) contra Robson Calixto da Fonseca, conhecido como Peixe, ex-assessor de Domingos Brazão, e o policial militar Ronald Paulo Alves Pereira, conhecido como major Ronald, apontado como ex-chefe da milícia da Muzema, na Zona Oeste do Rio. Ambos foram acusados de envolvimento nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Os mandados foram solicitados pela Procuradoria-Geral da República (PGR). No documento protocolado pela PGR no Supremo Tribunal Federal (STF) que denuncia os suspeitos presos desde março por supostamente mandar matar Marielle Franco, foram incluídos os nomes de Robson e Major Ronald. O major Ronald foi preso em 2019 na operação Os Intocáveis, sendo condenado por participar do caso conhecido como Chacina da Via Show, em 2003.

De acordo com a Polícia Federal, Ronnie Lessa afirmou ter recebido uma ligação de Edmilson da Silva de Oliveira, o Macalé, que informou sobre um evento na Casa das Pretas, na Lapa, onde Marielle Franco estaria presente. A vereadora foi morta após deixar o local. Já Robson Calixto é citado como miliciano em informações encaminhadas pelo Disque-Denúncia, sendo apontado como responsável por arrecadar valores exigidos por um grupo paramilitar na região da Taquara, na Zona Oeste do Rio. Segundo a PF, Ronnie Lessa foi procurado por Macalé no segundo semestre de 2017 com a proposta de matar Marielle Franco, aceitando a proposta. Macalé o levou, com a intermediação de Robson Calixto, para a primeira reunião com os Irmãos Brazão, nas imediações do Hotel Transamérica, na Barra da Tijuca. A investigação aponta para a participação de Robson e Major Ronald nos eventos que culminaram nos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes.

Heverton Nascimento

