Caso Marielle: julgamento de Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz começa nesta quarta

O julgamento dos acusados pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes começa nesta quarta-feira (30) no Rio de Janeiro. O Ministério Público do estado está determinado a buscar a pena máxima para os réus, que pode chegar a 84 anos de prisão. Este julgamento está sendo realizado no quarto Tribunal do Júri, onde ocorre o júri popular de Élcio Queiroz e Ronnie Lessa, ambos ex-policiais militares. Os réus enfrentam acusações graves, incluindo duplo homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio contra a assessora de Marielle, que sobreviveu, e receptação do veículo usado no crime. O processo que levou à prisão de Lessa e Queiroz é extenso, com quase 13.700 páginas, 68 volumes e 58 anexos.

O julgamento começou na manhã desta quarta-feira e deve se estender até quinta-feira ou madrugada de sexta-feira. Ambos os réus confessaram e estão presos desde 2019, tendo firmado acordos de colaboração premiada com a Justiça, na expectativa de obter algum benefício após a provável condenação. Além dos executores, a polícia do Rio de Janeiro aponta como mentores do crime o ex-chefe da Polícia Civil do estado, delegado Rivaldo Barbosa, e os irmãos Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e o deputado federal Chiquinho Brazão, banido do União Brasil. Os três estão presos desde março, mas negam qualquer envolvimento no crime ou ligação com Ronnie Lessa e Élcio Queiroz.

Publicado por Luisa Cardoso