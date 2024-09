Caso Marielle: Moraes nega depoimento de promotoras do Ministério Público do Rio de Janeiro

Leticia Emile Alqueres Petriz e Simone Sibílio do Nascimento haviam sido convocadas pela defesa dos réus, mas argumentaram que não poderiam depor devido à legislação

As promotras Leticia Emile Alqueres Petriz (esq.) e Simone Sibílio do Nascimento, do Ministério Público do Rio de Janeiro



O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou o depoimento de promotoras do Ministério Público do Rio de Janeiro no caso da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Leticia Emile Alqueres Petriz e Simone Sibílio do Nascimento haviam sido convocadas pela defesa dos réus, mas argumentaram que não poderiam depor devido à legislação. O ministro acatou a argumentação e dispensou as promotoras. O processo está na fase de depoimentos das testemunhas indicadas pela defesa, com aproximadamente 70 pessoas já convocadas. Esses depoimentos devem ocorrer até o fim deste mês. Na fase anterior, o Supremo ouviu testemunhas indicadas pela Procuradoria Geral da República, incluindo os ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, que confessaram participação no assassinato.

Entre os réus estão Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas, seu irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão, o ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa e o major da PM Ronald Paulo de Alves Pereira. Todos enfrentam acusações de homicídio e organização criminosa.

