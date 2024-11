Caso provável de gripe aviária: adolescente está em estado crítico

Um adolescente do Canadá, possivelmente infectado com gripe aviária, está internado em estado crítico em um hospital infantil da Colúmbia Britânica. Ele é apontado pelas autoridades de saúde como o primeiro caso humano provável da doença no país.

As autoridades de saúde da Colúmbia Britânica informaram, no sábado (9/11), a detecção do primeiro caso humano de gripe aviária H5 no Canadá em um adolescente. Elas suspeitam se tratar de H5N1.

Durante uma coletiva de imprensa nessa terça-feira (12/11), autoridades de saúde informaram que o paciente apresentou os primeiros sintomas em 2 de novembro — incluindo conjuntivite, febre e tosse. Ele procurou atendimento médico na última sexta-feira (8/11) e acabou sendo internado nessa terça-feira com síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA).

Em entrevista coletiva para a imprensa, a oficial de saúde da província da Colúmbia Britânica, Bonnie Henry, informou que o jovem era um adolescente saudável, sem condições pré-existentes. O paciente, no entanto, sofreu uma rápida deterioração de seu quadro clínico desde que apresentou os primeiros sintomas.

“Isso nos lembra que em pessoas jovens esse é um vírus que pode progredir e causar doenças bastante graves e a deterioração que mencionei foi bastante rápida”, disse Henry nessa terça-feira.

O gênero e a idade do adolescente não foram revelados para preservar a sua identidade. Sabe-se que ele não esteve em fazendas, mas teve contato com cães, gatos e répteis recentemente.

Cerca de 35 pessoas foram identificadas como contatos próximos do paciente e testadas, mas nenhuma fonte de infecção foi identificada até o momento.

Transmissão de gripe aviária para humanos

O risco de transmissão da gripe aviária H5N1 para humanos é considerado baixo pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Até o momento não há o registro de transmissão entre pessoas.

