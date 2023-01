Caso Viih Tube: médico elucida como a gestação afeta a coluna

A influencer Viih Tube espera o primeiro filho e, diariamente, atualiza seus seguidores sobre as dores e delícias de ser gestante. Na última segunda-feira (9/1), ela usou os seus Stories no Instagram para alertar futuras mamães sobre o risco de carregar peso durante a gestação. Segundo a ex-BBB, volumes a partir de 10kgs poderiam ser prejudiciais para quem vai dar à luz, podendo causar dores na coluna.

De acordo com o neurocirugião Henrique Lira, especialista em coluna e dor, o cuidado defendido pela influencer é válido. Nesse momento da vida, é normal que, devido ao excesso de peso, as gestantes sofram com lombalgia (dor nas costas), principalmente a partir segundo trimestre.

“Quando a gente evidencia um aumento mais pronunciado da barriga […] isso sobrecarrega a coluna e faz com que ela tenha mais demandas musculares e articulares para se manter em pé. Até 70% das grávidas podem sentir esse tipo de sintoma”, alerta.

Assim como Viih citou, é importante se atentar a levantamentos de peso, mas também a cuidados com a postura. O especialista explica que é interessante que a gestante faça atividade física para fortalecimento da musculatura lombar, uma vez que ela esta naturalmente distendida, por conta das mudanças fisiológicas impostas pela gestação.

Henrique ressalta que a atividade física, além de tratar possíveis dores, também é uma maneira de preveni-las. O repouso e suporte familiar, principalmente na fase final da gestação, pode evitar com que quadros crônicos apareçam.