Casos de cólera em Angola chegam a 1.216, com 48 mortes

O surto de cólera em Angola continua a se agravar, com o número de casos subindo para 1.216 e mais três mortes registradas, totalizando 48 óbitos desde o início do surto, em 7 de janeiro, segundo o mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 63 novos casos, sendo 30 na província de Luanda, 25 no Bengo e 8 no Icolo e Bengo. Atualmente, 128 pessoas estão internadas em tratamento.

O levantamento oficial aponta que a maioria dos casos ocorreu em Luanda (819), seguida por Icolo e Bengo (216), Bengo (172), Malanje (3), Huambo (4) e Huíla (2). As vítimas fatais incluem 33 mortes em Luanda, nove no Bengo e seis em Icolo e Bengo.

A faixa etária mais afetada é a de crianças entre 2 e 5 anos, com 203 casos e nove mortes, seguido pelo grupo entre 10 e 14 anos, com 162 casos e três óbitos.

Diante do avanço da doença, o Ministério da Saúde reforça o alerta para que pessoas com sintomas de diarreia líquida e vômitos procurem imediatamente atendimento médico em centros especializados ou unidades de saúde próximas. A recomendação inclui a ingestão de água fervida ou tratada com gotas de hipoclorito e a preparação de soro caseiro para evitar a desidratação.

