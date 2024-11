Casos de coqueluche aumentam no Brasil durante 2024

O número de casos de coqueluche no Brasil registrou um aumento durante o ano de 204, onde foram notificados cerca de 3.253 registros. Segundo o painel epidemiológico do Ministério da Saúde (MS), via Agência Brasil, este ano obteve os maiores casos já registrados desde 2014, quando foram registrados 8.622 casos da doença.

Em 2024, somente o estado do Paraná teve índice nesse patamar, registrando coeficiente de 10,60.

De acordo com o Ministério da Saúde, ainda no Paraná estão 4 das 13 mortes e 1.224 casos. O estado de São Paulo é o segundo estado em total de casos, com 870 casos registrados no último boletim.