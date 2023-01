Casos de feminicídio disparam mais de 500% no Rio de Janeiro em seis anos

De acordo com dados oficiais, somente em 2022, mais de 100 casos de feminicídio foram registradas no Rio de Janeiro, um salto de mais de 500% em relação a 2016. Naquele ano, foram 16 casos no Estado. As tentativas de feminicídio também tem aumentado ao longo dos anos, a despeito da lei que, em 2015 tornou o crime hediondo no Brasil. Foram 53 tentativas em 2016 e 265 no ano passado. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 28 mil medidas de protetivas para mulheres vítimas de violência doméstica foram expedidas, em mais de 100 mil processos que tramitam. Do total, 45 mil processos são de feminicídio. O governo do Rio de Janeiro criou uma nova secretaria para atender especificamente as mulheres vítimas de violência.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga