Casos de leptospirose preocupam autoridades de saúde no Rio Grande do Sul

Após as enchentes decorrentes das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, casos de leptospirose começaram a surgir, sendo a cidade de Travesseiro a primeira a registrar óbito relacionado à doença. Outros três casos estão sendo monitorados na região. O estado já confirmou 19 casos de leptospirose nos últimos dias. A doença é causada pela bactéria Leptospira, presente na urina de animais como ratos. A infecção ocorre pelo contato com água contaminada, podendo invadir o organismo por feridas na pele. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, muscular, anorexia, náuseas e vômitos. A prefeitura de Porto Alegre alertou para os sintomas da leptospirose em pessoas que tiveram contato com água de enchentes. Profissionais de saúde também devem ficar atentos. A Secretaria de Saúde do RS reforça os cuidados preventivos, incluindo o risco de dengue devido às enchentes.

Medidas preventivas incluem evitar contato com água de enchentes, usar botas e luvas para limpeza pós-alagamento, desinfetar áreas atingidas, cuidar da higiene dos alimentos, manter terrenos limpos e caixa d’água regularmente limpa. A leptospirose é uma doença séria que requer atenção e cuidados específicos para prevenção.

*Reportagem produzida com auxílio de IA