Casos de Mal Súbito no Verão: Alerta para Cuidados com a Saúde Cardiovascular

Com a chegada do verão, os termômetros sobem, e, com eles, os riscos à saúde cardiovascular também aumentam. A combinação de altas temperaturas, desidratação e esforço físico intenso pode desencadear episódios de mal súbito, especialmente em pessoas com condições pré-existentes. A cardiologista Dra. Fernanda Almeida Andrade explica as razões desse aumento e como prevenir problemas no período mais quente do ano.

De acordo com Dra. Fernanda, as altas temperaturas do verão impõem maior sobrecarga ao organismo. “O corpo precisa trabalhar mais para manter a temperatura corporal estável, o que aumenta a frequência cardíaca e pode causar queda da pressão arterial devido à dilatação dos vasos sanguíneos”, afirma. “Essa combinação pode ser perigosa, principalmente para pessoas com histórico de hipertensão, diabetes e outras doenças do coração.”

Além disso, a desidratação é um fator crítico. “No verão, perdemos muito líquido pelo suor, e a falta de hidratação adequada pode levar a desequilíbrios eletrolíticos, aumentando o risco de arritmias e até mesmo desmaio”, alerta a especialista.

Dra. Fernanda destaca que o grupo de risco inclui idosos, crianças, pessoas com doenças crônicas e aquelas que praticam exercícios físicos em horários inadequados. “A prática esportiva sob o sol forte, entre 10h e 16h, pode ser especialmente perigosa, mesmo para pessoas saudáveis. Não é raro vermos casos de atletas amadores sofrendo mal súbito durante corridas ou treinos nesse período.”

Entre os sintomas que podem indicar um mal súbito iminente estão tontura, palpitações, falta de ar, dor no peito e desmaios. “Se qualquer um desses sinais aparecer, é fundamental procurar ajuda médica imediatamente”, recomenda a cardiologista.

Para reduzir os riscos, Dra. Fernanda sugere algumas medidas simples: manter-se hidratado, evitar exercícios físicos sob o sol intenso, usar roupas leves, proteger-se do sol e evitar consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Pessoas com doenças cardíacas ou fatores de risco devem manter acompanhamento médico regular e ajustar medicações conforme orientação.

“A prevenção é sempre o melhor caminho”, finaliza Dra. Fernanda. “Com pequenos cuidados no dia a dia, é possível aproveitar o verão com saúde e evitar episódios graves que podem colocar a vida em risco.”

Fique atento aos sinais do seu corpo e, em caso de emergência, procure atendimento médico imediatamente. A saúde do coração deve ser uma prioridade em todas as estações do ano.