Cássia Kis arma ‘barraco’ com jovens de biquíni em supermercado

A atriz brasileira Cássia Kis gerou polêmica nas redes sociais após se revoltar ao ver duas jovens usando biquíni dentro de um supermercado no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira, 2 de janeiro. O incidente, que envolveu a atriz de 66 anos, gerou reações tanto nas redes quanto entre os presentes no local.

De acordo com Paloma Olliver, uma das jovens envolvidas, ela e sua amiga estavam voltando da praia e, antes de entrar no supermercado, questionaram a segurança sobre o que podiam ou não usar para evitar qualquer constrangimento. A segurança autorizou a entrada sem restrições, e as jovens, com a parte de cima do biquíni à mostra e uma saída de praia, seguiram para as compras. No entanto, ao se dirigirem ao caixa, foram abordadas por Cássia Kis, que, ao saber que elas não eram do Rio de Janeiro, repreendeu-as dizendo que era uma falta de respeito estarem assim no supermercado.

O pai de uma das jovens, ao presenciar a situação, interveio e questionou a atriz sobre sua atitude. O momento foi registrado e nas imagens é possível ouvir o homem dizendo: “Você é dona para proibir? Eu até te admirava, mas agora…”, após ser ofendido por Kis. A atriz, por sua vez, continuou reclamando que o comportamento das jovens era inaceitável.

Veja o momento abaixo.

