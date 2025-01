Cássia Kis protagoniza confusão em mercado por causa de jovens de biquíni

Uma confusão protagonizada por Cássia Kis dentro de um supermercado no Rio de Janeiro chamou atenção na noite desta quinta-feira (02/01). Segundo informações do Portal Leo Dias, o incidente teve direito a troca de palavras entre a atriz e outros clientes.

Tudo começou quando Cássia Kis, de 66 anos, demonstrou insatisfação com as roupas de praia usadas por duas jovens que estavam no local acompanhadas por familiares. A situação escalou quando o pai de uma das jovens rebateu a atriz. “Você tem autoridade para proibir? Eu até te admirava, mas agora…”, afirmou ele em resposta à abordagem.

As imagens do momento da discussão foram publicadas no Instagram do portal:

