Cássia Kis renova contrato com a Globo mesmo após polêmicas, diz site

Ao que tudo indica, as últimas polêmicas envolvendo a atriz Cássia Kis não afetaram o seu contrato com a TV Globo. Mesmo após fazer discursos homofóbicos e participar de protestos antidemocráticos, a veterana de 64 anos deve renovar o seu contrato com a emissora após a novela Travessia.

De acordo com o site Observatório da TV, Cássia renovou com a Globo até 2025. Ela já estaria escalada para a terceira temporada da série Desalma.

Cássia Kis em protesto bolsonarista no Rio de Janeiro

A atriz Cássia Kis no Encontro

Cassia Kiss vai a mais um dia de manifestação ao centro do Rio de Janeiro e fez uma oração

Cassia Kis – travessia – globo

A Globo, por sua vez, negou os rumores de que a atriz teria sido demitida por conta das confusões em que se envolveu. “Não procede, ela é contratada”, disse a emissora, em nota enviada para a coluna F5, da Folha de S. Paulo. O canal não comentou sobre a possível renovação do contrato de Kis.

Na semana passada, o colunista Valmir Moratelli, da Veja, afirmou que a emissora decidiu não renovar o contrato de Cássia após o fim de Travessia. Ele também garante que ela não será chamada para novos papéis no canal tão cedo.

Segundo ele, a decisão serve para afastar a imagem que Kis criou após as polêmicas em que se envolveu.