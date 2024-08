Cassio Gabus Mendes deixa a Globo após 42 anos

Foto: Instagram/Reprodução

1 de 1 foto colorida de Cassio Gabus Mendes – metrópoles – Foto: Foto: Instagram/ReproduçãoCassio Gabus Mendes não fará mais parte da equipe de funcionários da Globo ainda esse mês. A emissora não renovou o contrato do ator, que trabalhou por 42 anos na casa.

Agora, ele segue como funcionário até a próxima quinta-feira (29/8), dia em que comemora o aniversário de 63 anos. O fechamento do ciclo, no entanto, ainda deixa as portas abertas.

“Está tudo certo. A vida continua, e coisas novas estão por vir. Tenho alguns projetos paralelos que ainda não estão fechados, mas as coisas estão acontecendo. E posso também voltar para algum outro trabalho”, garantiu à Folha de S. Paulo.

O ator estreou nas telas da Globo em 1982, quando participou da primeira versão de Elas por Elas. Ao longo da carreira, passou por novelas como Ti Ti Ti (1985 -1986), Vale Tudo (1988 – 1989), A Indomada (1997), Babilônia (2015) e Todas as Flores (200022 – 2023).

