Castrinho desabafa e pede ajuda financeira nas redes

Nesta sexta-feira (8) o ator usou as redes sociais para pedir ajuda por estar enfrentando dificuldades financeiras. “Não tenho vergonha em fazer um pedido porque fui um cara muito honesto. Há dois anos fui demitido da TV Record porque era velho. Estou há dois anos sem conseguir dinheiro”, disse o humorista.

Ele, que passou por uma cirurgia cardíaca em agosto deste ano, contou que já vendeu parte de seus bens materiais para conseguir arcar com suas despesas. “As coisas que tínhamos para vender, vendemos. Outras coisas ainda não conseguimos vender”.

Na publicação, o artista informou o Pix para ajuda. De acordo com ele, a verba arrecadada irá ajudá-lo pelo período de três meses.

Após o período, ele espera conseguir se manter com os recursos do novo espetáculo. “Já velho, escrevi um novo texto. Vou levar meu show pro teatro e tenho certeza que vai lotar. Vou pedir com sinceridade e sem um pingo de vergonha porque estou precisando com urgência”.

Castrinho também apontou que a idade dificulta sua contratação. “Estou procurando emprego. Televisão nenhuma está me aceitando, mas vou fazer meu show e meu podcast. Peço que me ajudem porque chegou na tampa”.

Por fim, o comediante explicou que a esposa, Andréa Castrinho, não usou recursos familiares para sua candidatura a vereadora do Rio de Janeiro. “Foi dinheiro do partido, mesmo porque não existia nosso dinheiro — ele já tinha acabado”, afirmou ele. Andréa foi candidata pelo Partido Liberal (PL).

