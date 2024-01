“Cataratas do Jardim Ingá”: chuva forte destrói rua no Entorno do DF

Fortes chuvas que caíram neste sábado (6/1) no Jardim Ingá destruíram parte da Avenida Lucena Roriz no distrito de Luziânia – município do Entorno do Distrito Federal.

Em vídeos enviados ao Metrópoles, moradores do distrito chamaram ironicamente a erosão de “cataratas do Jardim Ingá”. Pelas imagens é possível ver a destruição da avenida, que consiste em um rombo no asfalto.

De acordo com a Defesa Civil do município, duas pistas da principal avenida no local foram completamente danificadas pela erosão. A avenida ficou totalmente interditada.

As equipes foram acionadas por volta das 20 horas deste sábado após um intenso temporal em “curto espaço de tempo”, conforme destacou o coordenador municipal da Defesa Civil, capitão Edmar dos Santos.

“A erosão ocorreu em um bueiro celular na pista”, explicou o capitão. Esse tipo de construção trata-se de obras moldadas ou pré-moldadas e abrangem estruturas de concreto armado. “A base de cima do bueiro ficou totalmente comprometida”, afirmou.

O Metrópoles apurou que servidores da prefeitura e da secretaria de obras de Luziânia estão no local para prestar assistência, isolando a área para evitar acidentes.

De acordo com Defesa Civil, não houve vítimas Material cedido ao Metrópoles

A avenida ficou totalmente interditada após erosão Material cedido ao Metrópoles

Moradores do local chamavam a erosão de “cataratas do Jardim Ingá” Material cedido ao Metrópoles

Duas pistas foram totalmente danificadas Material cedido ao Metrópoles

Não houve registro de vítimas pelas chuvas na cidade.