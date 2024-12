Cate Blanchett vira meme em ligação para marido de governador do RS

A atriz Cate Blanchett veio ao Brasil pela primeira vez para visitar as cidades de Porto Alegre, Taquari e Cruzeiro do Sul, que sofreram com as enchentes no Rio Grande do Sul em maio deste ano. Durante um evento ao lado do governador Eduardo Leite, a artista acabou protagonizando um momento divertido que rapidamente viralizou.

Enquanto conversavam, Eduardo tentou ligar para seu marido, Thales Bolzan, que é fã declarado de Cate. No entanto, ele não atendeu a chamada. “Da próxima vez, atenda a chamada, Thales. Onde você está?”, brincou a atriz.

O episódio gerou uma onda de comentários bem-humorados nas redes sociais. “Que encontro mais aleatório da Cate com o Eduardo Leite, gente!”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter).

como pode esse vídeo existir tipo simplesmente a cate blanchett do nada no brasil mais especificamente no rio grande do sul num vídeo mandando mensagem pro marido do governador COMO PODE

pic.twitter.com/YKoY1kpkvD — tau (@favstwz) December 20, 2024

Outra internauta se divertiu: “Se eu fosse o Thales, estaria chorando muito por não atender a ligação”. Já uma fã lamentou: “Não acredito que o Eduardo Leite tem uma foto com a Cate e eu não”.