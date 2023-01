Cate oferece mais de 500 vagas de emprego na capital paulista

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) da capital paulista oferece, a partir de hoje (16), mais de 500 vagas de emprego abrangendo diversos perfis, áreas de atuação e faixas etárias para quem está procurando recolocação profissional. Estão sendo oferecidas oportunidades em áreas administrativas, técnicas, de saúde, alimentação, construção civil e de manutenção, sendo a maior porção em cargos nos setores de varejo e serviços. As inscrições estarão abertas até quarta-feira (18) e podem ser feitas pelo portal do Cate, até as 18h, ou em uma das unidades da entidade, que funcionam das 8h às 17h.

Segundo informações da prefeitura de São Paulo, há 107 vagas para atendente de lanchonete, com salário de R$ 1.054 a R$ 1.830. Alguns dos contratantes exigem ensino fundamental completo e outros, o ensino médio. Para a maioria, não é necessário ter experiência prévia. Dessas vagas, 15 são reservadas a pessoas com deficiência, com remuneração de R$ 1.384 por mês, sendo necessário ter o ensino médio completo, pelo menos três meses de experiência no cargo e morar próximo a bairros como Jardim Cidade Pirituba, Pinheiros, Vila Olímpia e Vila Prudente.

Também estão abertas mais de 60 vagas para auxiliar de limpeza, com salário entre R$ 1.384 e R$ 1.600 mensais e exigência de experiência de pelo menos seis meses, além de ensino fundamental completo. Para porteiro estão sendo oferecidas 30 vagas, com salário de R$ 1.607 a R$ 1.799. O trabalhador precisa comprovar experiência e conhecimento em informática básica, além de escolaridade compatível com a atividade.

“Estamos conseguindo oferecer um volume expressivo de vagas semanalmente, graças também às empresas que nos procuram e nos confiam a realização de seus processos seletivos. Planejamos manter esse ritmo e atrair mais parcerias a fim de contribuir com a inserção de trabalhadores dos mais diversos segmentos, sem deixar de lado a inclusão social. Nesta semana, por exemplo, temos mais de 100 vagas exclusivas para pessoas com deficiência”, explicou a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Há ainda, para as pessoas com deficiência, 50 vagas para técnico de enfermagem, com remuneração de R$ 3.586 por mês. As exigências são ensino médio completo, seis meses de experiência e morar nas zonas norte ou sul. Mais 50 vagas também são reservadas a esse público, para o cargo de assistente administrativo, com salário de R$ 2.815 e as mesmas exigências do item anterior.

Ainda para o público com deficiência há dez oportunidades para operador de cobrança, em que as principais atividades incluem o registro e acompanhamento de informações sobre histórico de clientes. O salário é de R$ 1.218. É necessário ter quatro meses de experiência prévia e ensino médio completo. Também é desejável conhecimento em pacote Office e boa comunicação.

Para consultar essas e outras vagas é preciso fazer o cadastro no Cate, presencialmente ou pela internet. É necessário ter em mãos o RG, CPF e a Carteira de Trabalho (que pode ser a digital).