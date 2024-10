Caterpillar decepciona em lucro e receita no terceiro trimestre

A Caterpillar teve lucro líquido de US$ 2,46 bilhões no terceiro trimestre de 2024, menor do que o ganho de US$ 2,79 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 30. Com ajustes, a fabricante americana de máquinas, motores e veículos pesados registrou lucro por ação de US$ 5,17 entre julho e setembro, bem abaixo da previsão de US$ 5,35 de analistas consultados pela FactSet. Já a receita da Caterpillar somou US$ 16,11 bilhões no trimestre, com queda de 4,2% ante um ano antes e também abaixo do consenso da FactSet, de US$ 16,37 bilhões.

