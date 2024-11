Cátia Damasceno explica como o pornô digital prejudica relacionamentos

O Brasil está em 10º lugar entre os países que mais consomem pornografia no mundo, sendo 39% dos usuários do público feminino e 61% do público masculino. Isso é o que apontam dados de 2022 do PornHub. O levantamento revela que 41% da audiência são de jovens entre 18 e 24 anos, 26% de 25 a 34 anos e 14% têm entre 35 e 44 anos.

Além disso, de acordo com a Netskope Security Cloud, no primeiro semestre de 2020 houve um aumento de 600% na procura por sites pornográficos em relação ao mesmo período em 2019.

E em um estudo da Universidade de Denver (EUA) com 1291 pessoas comprometidas – das quais 45% assistiam filmes pornôs com o parceiro, sendo que 77% dos homens e 32% das mulheres contaram que também viam pornografia sozinhos -, constatou-se que os casais que nunca assistiam esses filmes eram mais felizes no relacionamento, mais comprometidos, se comunicavam melhor e estavam mais satisfeitos sexualmente.

Assim, conforme pesquisas diversas, o pornô digital pode prejudicar seriamente os relacionamentos. Isso porque pode provocar comparações com o que se vê na internet e o real; pode gerar obstáculos à intimidade; além de depressão, estresse e ansiedade.

Esse será um dos temas abordados, com muito bom humor e informação, pela sexóloga Cátia Damasceno em 5 de dezembro, no auditório principal do Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF), em que compartilhará os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trará histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Cátia Damasceno

Dona do maior canal sobre sexualidade e relacionamento do Brasil, com a incrível marca de 10,6 milhões de inscritos ao longo de 10 anos de internet, Cátia Damasceno também é autora do best-seller Bem Resolvida e idealizadora do programa Mulheres Bem Resolvidas, que trabalha os aspectos físicos, emocionais e relacionais. Mais de 500 mil mulheres já assistiram aos cursos e treinamentos promovidos pela palestrante.

Especialista em falar sobre sexualidade, relacionamento, autoestima e empreendedorismo feminino em linguagem simples, ela alcança todas as faixas etárias e sociais.

Metrópoles Talks

Além de Cátia Damasceno, grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em outubro, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente; já o advogado Samer Agi contou os segredos para criar discurso que conecta a audiência ao orador.

Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Cátia Damasceno em Brasília

Palestra: “O segredo das mulheres bem resolvidas”

Data e horário: 5 de dezembro (quinta-feira), às 20h

Local: Ulysses Centro de Convenções

Onde comprar: Bilheteria Digital