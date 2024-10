Cauly diz que calendário atrapalhou desempenho do Bahia fora de casa, mas admite: “Devemos melhorar”

Entrevistado desta terça-feira (22), na sala de imprensa Armando Oliveira, antes do treinamento do Bahia no CT Evaristo de Macedo, o meia Cauly falou aos jornalistas sobre o momento que o Bahia vive. Cauly falou sobre a distribuição ofensiva do Bahia e sobre ser um dos líderes em assistências do time no ano.

“É o resultado do nosso trabalho, que é um estilo de jogo bem ofensivo, gostamos muito de manter a posse; temos jogadores com essas características, com passes decisivos, e eu fico sempre feliz quando posso ajudar com assistências”, falou o jogador.

O camisa 8 também foi questionado sobre como lida com as críticas a respeito de seu rendimento em relação à temporada de 2023.

“Estou sempre disposto a ajudar o grupo, não vejo o sistema como um problema, vejo o coletivo como o mais importante, se estamos brigando pela libertadores, é pelo coletivo”, completou.