Causa da morte da bailarina de Claudia Leitte, aos 21 anos, é revelada

A bailarina de Claudia Leitte, Isabella Oliveira, que morreu aos 21 anos, teve uma parada cardíaca durante um ensaio de dança. A informação foi confirmada pelo namorado dela, Gabriel Genain, nas redes sociais. Segundo o rapaz, a dançarina tinha insuficiência cardíaca e lúpus.

No Instagram, Gabriel fez uma carta aberta e se declarou à amada.

“Isabella Soares De Oliveira, uma mulher que dispensa comentários, tinha insuficiência cardíaca e lúpus (pra quem queira se aprofundar, pesquise). E por uma eventualidade e infelicidade, veio a ter uma parada cardíaca em seu ensaio de dança, algo que ela entrega a alma e o coração para realizar, onde depositava todo seu amor”, revelou ele.

Gabriel também lamentou a partida da namorada: “Não sei quais foram os planos de Deus para que isso ocorresse, nunca vamos saber e não podemos nos culpar com isso, mas a unica culpa que sinto foi não estar lá com você, não ter te dado um último abraço, um ultimo beijo e não ter tido mais tempo com você”.

“Eu sempre vou te amar, foram os melhores 6 meses da minha vida, onde quer que esteja, estarei pensando em você , obrigado por me fazer a pessoa mais feliz do mundo, e por me dar a chance de conhecer o que realmente era amar!”, disse em parte do texto.