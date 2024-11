Causa da morte de bailarina de Claudia Leitte é revelada; jovem faleceu aos 21 anos e comoveu a internet

A causa da morte da bailarina Isabella Oliveira, a Bella, de 21 anos, foi revelada. Por meio das redes sociais, o companheiro da dançarina, que integrou o ballet de Claudia Leitte, afirmou que a jovem faleceu em decorrência de uma insuficiência cardíaca.

Em texto, o jogador de handebol Gabriel Genain, que já tinha pamentado a morte da namorada, fez o alerta para os internautas sobre a importância do cuidado com a saúde e revelou que Bella tinha sido diagnosticada com lúpus, doença inflamatória crônica e autoimune que atinge o sistema imunológico.

“Isabella Soares De Oliveira, uma mulher que dispensa comentários, tinha insuficiência cardíaca e lúpus (pra quem queira se aprofundar, PESQUISE). E por uma eventualidade e infelicidade, veio a ter uma parada cardíaca em seu ensaio de dança, algo que ela entrega a alma e o coração para realizar, onde depositava todo seu amor”, lamentou.

Segundo o jogador, os médicos fizeram o possível para manter Bella viva, mas a jovem não resistiu.