Cavaleiro Sports comemora vitória na Fórmula 4 e classificação no Q3 na Stock Car

A Cavaleiro Sports começou o fim de semana de velocidade no autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), com o pé no acelerador. Neste sábado (22), o time chefiado por Beto Cavaleiro conquistou a vitória na primeira prova do ano na Fórmula 4, com Vinícius Tessaro, que largou na pole position. Já na Stock Car, o destaque foi Denis Navarro, que avançou ao Q3 na classificação e conquistou o sexto lugar no grid para as provas deste domingo.

As conquistas do dia foram especiais para Beto Cavaleiro, que na última quinta-feira (20) completou 52 anos de idade. Na Stock Car, o time ocupa a quarta colocação na classificação entre as equipes, sobretudo graças ao quinto lugar na corrida 2 da etapa inicial do campeonato, em Goiânia (GO), no início deste mês. Já pela Fórmula 4, a equipe ainda comemorou um pódio na corrida 2 de Interlagos com o estreante Mateus Callejas.

As duas corridas da segunda etapa da Stock Car acontecem neste domingo (23), a partir das 12h, com transmissão via TV pelos canais Band e Sportv. Já a prova final da etapa de abertura da Fórmula 4 acontece às 14h30, com exibição pelo Bandsports. As provas também serão exibidas via internet, nos canais das categorias no YouTube.

Veja abaixo o que disseram o chefe de equipe Beto Cavaleiro e o piloto Denis Navarro.

Beto Cavaleiro: “Pedi a eles um presente, que me dessem uma vitória no fim de semana, e ela veio na Fórmula 4. Na Stock Car, deixamos a vitória escapar em Goiânia, na etapa de abertura, mas estamos num bom momento. Hoje foi o primeiro Q3 no Denis. Vamos esperar um bom resultado para manter a equipe entre as cinco melhores do campeonato”.

Denis Navarro: “A equipe está de parabéns por conseguir colocar o carro no Q3. Desde o primeiro treino sempre fomos muito competitivos. Acho que temos uma bela chance de marcar muitos pontos”.

MS2 Comunicação