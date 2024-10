Cavalo cai em fossa e é resgatado por bombeiros no Oeste baiano

Um cavalo foi resgatado após cair em uma fossa neste domingo (20) em Santa Maria da Vitória, no Oeste baiano. Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o incidente ocorreu na Rua Henrique França, no bairro Bebedouro.

Foto: Reprodução / Achei Sudoeste

Agentes do 20° Batalhão de Bombeiro Militar (BBM) foram acionados e ao chegar no local montaram um sistema de polias com ancoragem para retirar o animal de forma segura.

Após ser retirado, os bombeiros verificaram que e o cavalo não apresentava ferimentos graves. Depois, ele foi entregue ao responsável.