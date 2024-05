Cavalo ‘Caramelo’ é resgatado após ficar ilhado por quatro dias em telhado de casa em Canoas

Uma equipe conduzida pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar de São Paulo realizou no final da manhã desta quinta-feira (9) o resgate do cavalo ilhado por quatro dias sobre o telhado de uma casa em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Mais cedo, a primeira-dama Rosângela Silva postou um vídeo com homens fardados entrando em um helicóptero. Nas imagens, Janja menciona que há veterinários na equipe. A Defesa Civil também estudava nesta manhã como resgatar o animal. A equipe de resgate conseguiu se aproximar por bote do “Caramelo”, como foi batizado simpaticamente nas redes sociais, e o cavalo está a salvo. “A gente sabe que essa cena do cavalo em cima da casa parou o Brasil. É uma vida. Ocorreram muitas mortes, muitas pessoas ficaram ilhadas, mas não podemos esquecer os animais”, contou à reportagem da Jovem Pan News o empresário Bruno da Silva Frias, um dos voluntários que participaram do resgate. “O animal está sedado e foi direcionado para o local onde os veterinários vão cuidar dele. Ele estava sofrendo muito.”

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O capitão Tiago Regis Franco de Almeida, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, contou como foi a operação. “Nós viemos logo cedo com uma equipe de nove bombeiros e duas embarcações. Acessamos a área de enchente, o cavalo estava a aproximadamente quatro 4,5 km dessa área. Demorou um pouco, mas conseguimos encontrar o cavalo. Fizemos a contenção física do animal, depois uma contenção química com os veterinários. Deitamos o animal na balsa do Corpo de Bombeiros e conseguimos realizar o resgate.” A ideia agora é voltar para salvar outros animais. “Há cães, gatos… Este animal ganhou um pouco mais de fama, mas as operações não param.” Segundo a Secretária de Segurança Pública de São Paulo, 55 agentes de segurança do Estado foram enviados para ajudar nos resgates no Rio Grande do Sul.

Veja o vídeo do resgate do cavalo